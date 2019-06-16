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Від початку бойових дій на Донбасі від мін загинуло близько тисячі цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Від початку агресії Росії на Донбасі від мін загинули 977 цивільних осіб, ще 1528 осіб зазнали поранень. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН. 

Від початку бойових дій на Донбасі від мін загинуло близько тисячі цивільних

"За даними МТОТ, за період збройного конфлікту від мін та ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни - ред.) загинули щонайменше 977 цивільних осіб та 1528 – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ передало Україні обладнання для розмінування

Як повідомляв УНН, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.

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