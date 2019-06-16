Від початку бойових дій на Донбасі від мін загинуло близько тисячі цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Від початку агресії Росії на Донбасі від мін загинули 977 цивільних осіб, ще 1528 осіб зазнали поранень. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.
"За даними МТОТ, за період збройного конфлікту від мін та ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни - ред.) загинули щонайменше 977 цивільних осіб та 1528 – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ОБСЄ передало Україні обладнання для розмінування.
Як повідомляв УНН, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.