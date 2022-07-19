От обстрелов Одессы пострадал пятимесячный ребенок, - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел Одессы. Он сообщил, что пострадал пятимесячный ребенок, передает УНН.
Детали
Прошлой ночью рашисты совершили ракетный удар по деревне в Одесской области – семь ракет «Калибр» морского базирования против обычной деревни.
Как отметил Президент, это не дешевые и не простые ракеты, которыми Россия очень гордилась.
Цитата
"К счастью, погибших нет – люди вовремя среагировали на сигнал воздушной тревоги. Но шестеро местных были травмированы, среди них – пятимесячный ребенок. Ей и матери оказывается вся необходимая помощь. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже у рыб и рапанов в Черном море больше достоинств, чем у офицеров российского флота", - сказал Зеленский.
Напомним
Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа «Калибр».