От обстрелов Одессы пострадал пятимесячный ребенок, - Зеленский

Детали

Прошлой ночью рашисты совершили ракетный удар по деревне в Одесской области – семь ракет «Калибр» морского базирования против обычной деревни.

Как отметил Президент, это не дешевые и не простые ракеты, которыми Россия очень гордилась.

Цитата

"К счастью, погибших нет – люди вовремя среагировали на сигнал воздушной тревоги. Но шестеро местных были травмированы, среди них – пятимесячный ребенок. Ей и матери оказывается вся необходимая помощь. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже у рыб и рапанов в Черном море больше достоинств, чем у офицеров российского флота", - сказал Зеленский.

Напомним

Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа «Калибр».