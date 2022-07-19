Від обстрілів Одеси постраждала пʼятимісячна дитина, - Зеленський

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Минулої ночі рашисти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – сім ракет «Калібр» морського базування проти звичайного села.

Як зазначив Президент, це не дешеві й не прості ракети, якими Росія дуже пишалася.

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"На щастя, загиблих немає – люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, серед них – п’ятимісячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Військові РФ випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр».