От Габона до Нидерландов: кто еще покупает украинскую курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские птицеводы имеют широкую географию экспортных поставок, передает УНН со ссылкой на "Экспортный агроатлас", подготовленный AgroPolit.com.
Рейтинг крупнейших стран-импортеров украинской курятины возглавляют Нидерланды. В прошлом году голландцы купили у Украины 49 тыс. тонн продукта.
Второе и третье место занимают Ирак и Саудовская Аравия. В прошлом году украинские птицеводы завезли в страны 36 тыс. и 32 тыс. тонн курятины соответственно.
Далее идет Словакия, которая импортировала 31 тыс. тонн продукта, Азербайджан с показателем в 20 тыс. тонн и ОАЭ - 13 тыс. тонн.
Украинскую курятину активно покупают немцы. В прошлом году Украина поставила в Германию 12 тыс. тонн продукта. Вьетнам и Гонконг приобрел 11 тыс. тонн и 10 тыс. тонн курятины.
Замыкает рейтинг крупнейших стран-импортеров украинского мяса птицы Габон с показателем в 9 тыс. тонн.
Ранее сообщал УНН, что Украина в прошлом году поднялась на 6-е место в мировом рейтинге поставщиков курятины, обойдя Россию и Канаду. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.
На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК опять же с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.