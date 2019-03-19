Від Габону до Нідерландів: хто ще купує українську курятину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські птахівники мають широку географію експортних поставок, передає УНН з посиланням на "Експортний агроатлас", підготовлений AgroPolit.com.
Рейтинг найбільших країн-імпортерів української курятини очолюють Нідерланди. Минулого року голландці купили в України 49 тис. тонн продукту.
Друге та третє місце займають Ірак та Саудівська Аравія. Торік українські птахівники завезли до країн 36 тис. та 32 тис. тонн курятини відповідно.
Далі йде Словаччина, яка імпортувала 31 тис. тонн продукту, Азербайджан із показником у 20 тис. тонн та ОАЕ – 13 тис. тонн.
Українську курятину активно купують німці. Минулого року Україна поставила до Німеччини 12 тис. тонн продукту. В'єтнам та Гонконг придбав 11 тис. тонн та 10 тис. тонн курятини.
Замикає рейтинг найбільших країн-імпортерів українського м'яса птиці Габон із показником у 9 тис. тонн.
Раніше УНН повідомляв, що Україна в минулому році піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу постачальників курятини, обійшовши Росію і Канаду. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.
Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов’язує цей безпрецедентний крок ЄК знову ж таки з Юрієм Косюком (МХП), який "своїм геніальним ходом" розворушив всю Європу. Детальніше про це, читайте в матеріалі УНН.