От 3 ° до 23 ° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Начало рабочей недели в Украине принесет преимущественно сухую погоду, воздух днем прогреется до 19 градусов тепла, на крайнем юге - до 23 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе и в Одесской области небольшие дожди, отдельные грозы.
Температура ночью 3-12°, днем 13-19°, причем теплее - на юге. Так, на крайнем юге - до 23 градусов тепла.
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-10°, днем 13-16°.
Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.