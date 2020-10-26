Від 3° до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Початок робочого тижня в Україні принесе переважно суху погоду, повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла, на крайньому півдні - до 23 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні та на Одещині невеликі дощі, окремі грози.
Температура вночі 3-12°, вдень 13-19°, при чому тепліше - на півдні. Так, на крайньому півдні - до 23 градусів тепла.
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-10°, вдень 13-16°.
Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.