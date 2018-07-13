Взрывчатки в Шевченковском райсуде не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Взрывотехники Национальной полиции не обнаружили взрывчатки в здании Шевченковского района города Киева, и суд продолжил рассмотрение ходатайства о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.
"Продолжается судебное заседание после проверки сообщения Шевченковского района города Киева", - сказал следователь судья Владимир Бугель.
В начале заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой обязать сторону защиты представить для оптимизации процесса перечень ходатайств, которые будут объявляться. Однако сторона защиты сделать это отказалась.
"Предоставить перечень ходатайств, которые мы заявим, нет сейчас физической возможности и никакой процессуальной нормой это не предусмотрено", - сказал адвокат Константин Глоба.
Как сообщал УНН, ранее судья объявил перерыв на неопределенное время из-за поступления сообщения о заминировании здания суда и попросил всех присутствующих покинуть помещение суда.
Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.
15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.