Взрывчатки в Шевченковском райсуде не нашли

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49256 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105337 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126964 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134342 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153773 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182106 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Взрывчатки в Шевченковском райсуде не нашли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Взрывотехники Национальной полиции не обнаружили взрывчатки в здании Шевченковского района города Киева, и суд продолжил рассмотрение ходатайства о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.

"Продолжается судебное заседание после проверки сообщения Шевченковского района города Киева", - сказал следователь судья Владимир Бугель.

В начале заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой обязать сторону защиты представить для оптимизации процесса перечень ходатайств, которые будут объявляться. Однако сторона защиты сделать это отказалась.

"Предоставить перечень ходатайств, которые мы заявим, нет сейчас физической возможности и никакой процессуальной нормой это не предусмотрено", - сказал адвокат Константин Глоба.

Как сообщал УНН, ранее судья объявил перерыв на неопределенное время из-за поступления сообщения о заминировании здания суда и попросил всех присутствующих покинуть помещение суда.

Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.

15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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