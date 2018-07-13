Вибухівки у Шевченківському райсуді не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вибухотехніки Національної поліції не виявили вибухівки у будівлі Шевченківського району міста Києва, і суд продовжив розгляд клопотання про продовження арешту народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
“Продовжено судове засідання після перевірки повідомлення Шевченківського району міста Києва”, — сказав слідчий суддя Володимир Бугіль.
На початку засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням зобов'язати сторону захисту надати суду для оптимізації процеса перелік клопотань, які будуть оголошуватися. Проте сторона захисту зробити це відмовилася.
“Надати перелік клопотань, які ми заявимо, немає зараз фізичної можливості і ніякою процесуальною нормою це не передбачено”, — сказав адвокат Костянтин Глоба.
Як повідомляв УНН, раніше суддя оголосив перерву на невизначений час через надходження повідомлення про замінування будівлі суду і попросив всіх присутніх залишити приміщення суду.
Зазначимо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.
15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.