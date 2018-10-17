Взрывы в Керчи: Украина усилила меры безопасности на админгранице с Крымом

"В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд меры, направленные на усиление безопасности на админгранице. Прежде всего, меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание персонала, который несет службу в КПВВ и осуществляет непосредственную охрану админграницы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов. В службу привлекли служебных собак, натренированных на поиск оружия и взрывчатки. Кроме того, усилили наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

Напомним, сегодня в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. По последним данным, количество погибших достигло 18 человек, число раненых превышает 40 человек. Назначенный Кремлем представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил: потенциальный убийца, студент этого же учебного заведения, застрелился.

Российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв как "террористический акт".