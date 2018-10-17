Вибухи у Керчі: Україна посилила заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом

"У зв’язку із ситуацією, пов’язаною з вибухом на тимчасово окупованій території АР Крим в Керчі, співробітники Держприкордонслужби вжили низку заходів направлених на посилення безпеки на адмінмежі. Перш за все, заходи стосуються недопущення будь-яких провокацій на межі з окупованим півостровом, забезпечення безпеки громадян, які перетинають адмінмежу, та особового складу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основну увагу персоналу, який несе службу у КПВВ і здійснює безпосередню охорону адмінмежі, акцентовано на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів. До служби залучили службових собак, натренованих на пошук зброї та вибухівки. Крім того, посилили наряди та військове спостереження, організовано взаємодію з правоохоронними органами.

Нагадаємо, сьогодні в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. За останніми даними, кількість загиблих досягла 18 осіб, кількість поранених перевищує 40 осіб. Призначений Кремлем представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив: потенційний вбивця, студент цього ж навчального закладу, застрелився.

Російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух як "терористичний акт".