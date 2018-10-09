Взрывы в Черниговской области: со складов успели вывезти 56,5 тыс. тонн боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С военных складов вблизи города Ичня Черниговской области до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, потому что там хранилось много старого. 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто ничего не перевозит", - написал он.
По его словам, комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - более 10 млрд гривен. В 2018 году было выделено 500 миллионов.
"В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику, и с 15 хранилищ уже готовы 4", - отметил Бирюков.
Он добавил, что периметр базы составляет более 8 километров. А ее территория - 680 гектар.
"Весной начали строить новые периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября. ... Кроме подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектования. Но встал вопрос с расселением, ведь жилого фонда там практически нет", - сообщил Бирюков.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек.