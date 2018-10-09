Вибухи на Чернігівщині: зі складів встигли вивезти 56,5 тис. тонн боєприпасів

"Зі складів в Ічні встигли вивезти 56,5 тисячі тонн боєприпасів. Треба було вивезти вже наполовину менше, а решта утилізувати, бо там зберігалося багато старого. 56,5 тисячі тонн боєприпасів. Це півтори тисячі залізничних вагонів, кілька сотень довгих ешелонів. За перевезення боєприпасів МО платить, безкоштовно нам ніхто нічого не перевозить", – написав він.

За його словами, комплексна програма будівництва нових баз і арсеналів – понад 10 мільярдів гривень. У 2018 році було виділено 500 мільйонів.

"Наступного року планували скоротити до 400 мільйонів. Вдалося відстояти. Почали будувати нову базу, будівництво йде за графіком, і з 15 сховищ вже готові 4", – зазначив Бірюков.

Він додав, що периметр бази складає понад 8 кілометрів. А її територія – 680 гектар.

"Навесні почали будувати нові периметр охорони, закінчення робіт було заплановано на кінець листопада. ...Крім підрозділів ВОХРа, в штат ввели батальйон охорони з військовослужбовців. Почали комплектування. Але постало питання з розселенням, адже житлового фонду там практично немає", – повідомив Бірюков.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей.