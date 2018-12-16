Взрыв в жилом доме произошел в российской Вологде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В жилом доме в российской Вологде произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и еще семеро пострадали. Мэр города Сергей Воропанов сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации после взрыва, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса, 74А", - сообщил мэр.
Так, ранее МЧС России сообщила о том, что взрыв бытового газа произошел в Вологде в доме по улице Карла Маркса, 74А.
"Взрыв произошел на пятом этаже в пятом подъезде дома. Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи", - сообщил представитель регионального управления МЧС.
Двух пострадавших госпитализировали, добавили в управлении.
По данным мэрии, всего в доме 61 квартира, все жители эвакуированы, для пострадавших выделены автобусы и пункты временного размещения в школе.
Режим введения ЧП в мэрии назвали стандартной ситуацией при таких инцидентах.
"Это стандартная ситуация при чрезвычайных ситуациях подобного рода. Проводится комиссия городская по чрезвычайным ситуациям и вводится режим ЧС для того, чтобы все службы выполняли поставленные задачи. (Режим ЧП будет действовать - ред.) до устранения всех моментов по аварии", - сообщил мэр Вологды.
Как сообщал УНН, в Фастове Киевской области, 14 декабря в 9:20 в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул.Садовая,10 произошел взрыв. В результате взрыва погибли 2 и пострадал один человек.
По факту взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство из-за нарушений правил пожарной безопасности.
По информации правоохранителей, причина взрыва в многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.