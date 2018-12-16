Взрыв в жилом доме произошел в российской Вологде

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82173 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 184199 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144991 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209375 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254391 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214122 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246771 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208382 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488764 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241465 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 10085 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10306 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 7894 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7394 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 5964 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266345 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242339 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327809 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488763 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580135 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33530 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209370 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79739 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76172 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81694 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Взрыв в жилом доме произошел в российской Вологде

Киев • УНН

 • 20718 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В жилом доме в российской Вологде произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и еще семеро пострадали. Мэр города Сергей Воропанов сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации после взрыва, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Взрыв в жилом доме произошел в российской Вологде

"В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в доме по адресу ул. Карла Маркса, 74А", - сообщил мэр.

Так, ранее МЧС России сообщила о том, что взрыв бытового газа произошел в Вологде в доме по улице Карла Маркса, 74А.

"Взрыв произошел на пятом этаже в пятом подъезде дома. Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи", - сообщил представитель регионального управления МЧС.

Двух пострадавших госпитализировали, добавили в управлении.

По данным мэрии, всего в доме 61 квартира, все жители эвакуированы, для пострадавших выделены автобусы и пункты временного размещения в школе.

Режим введения ЧП в мэрии назвали стандартной ситуацией при таких инцидентах.

"Это стандартная ситуация при чрезвычайных ситуациях подобного рода. Проводится комиссия городская по чрезвычайным ситуациям и вводится режим ЧС для того, чтобы все службы выполняли поставленные задачи. (Режим ЧП будет действовать - ред.) до устранения всех моментов по аварии", - сообщил мэр Вологды.

Как сообщал УНН, в Фастове Киевской области, 14 декабря в 9:20 в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул.Садовая,10 произошел взрыв. В результате взрыва погибли 2 и пострадал один человек.

По факту взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство из-за нарушений правил пожарной безопасности.

По информации правоохранителей, причина взрыва в многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68