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Вибух у житловому будинку стався у російській Вологді

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В житловому будинку в російській Вологді стався вибух побутового газу, внаслідок якого одна людина загинула та ще семеро постраждали. Мер міста Сергій Воропанов повідомив про введення в місті режиму надзвичайної ситуації після вибуху, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Вибух у житловому будинку стався у російській Вологді

“У Вологді введений режим надзвичайної ситуації у зв’язку з вибухом газу в будинку за адресою вул. Карла Маркса, 74А”, — повідомив мер.

Так, раніше МНС Росії повідомила про те, що вибух побутового газу стався у Вологді в будинку по вулиці Карла Маркса, 74А.

“Вибух стався на п’ятому поверсі в п’ятому під’їзді будинку. Повідомляється про сім постраждалих, одна жінка померла в машині швидкої допомоги”, — повідомив виданню представник регіонального управління МНС.
Двох постраждалих госпіталізували, додали в управлінні.

За даними мерії, всього в будинку 61 квартира, всі жителі евакуйовані, для постраждалих виділені автобуси і пункти тимчасового розміщення в школі.

Режим введення НС у мерії назвали стандартною ситуацією при таких інцидентах.

“Це стандартна ситуація при надзвичайних ситуаціях подібного роду. Проводиться комісія міська з надзвичайних ситуацій і вводиться режим НС для того, щоб всі служби виконували поставлені завдання. (Режим НС діятиме — ред.) до усунення всіх моментів по аварії”, — повідомив мер Вологди.

Як повідомляв УНН, у Фастові, що на Київщині, 14 грудня о 09:20 у квартирі на 4 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, по вул. Садова, 10 стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло 2 та постраждала 1 особа.

За фактом вибуху житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.

За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу в квартирі.

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