Вибух у житловому будинку стався у російській Вологді

КИЇВ. 16 грудня. УНН. В житловому будинку в російській Вологді стався вибух побутового газу, внаслідок якого одна людина загинула та ще семеро постраждали. Мер міста Сергій Воропанов повідомив про введення в місті режиму надзвичайної ситуації після вибуху, передає УНН з посиланням на ТАСС.