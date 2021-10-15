Взрыв в жилом доме Гетеборга: умерла одна из пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Умерла женщина, которая была серьезно ранена в результате взрыва и пожара в жилом доме шведского Гетеборга в прошлом месяце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По словам шведской полиции, женщина умерла в больнице, где ее лечили. Она была среди четырех серьезно пострадавших.
Из-за того, что в результате взрыва и пожара в жилом доме появилась жертва, теперь будут проводить следствие по статьям “убийство” и “покушение на убийство”.
Добавим
В этом месяце подозреваемый во взрыве был обнаружен мертвым в гавани Гетеборга, в нескольких километрах от взорванного дома. Сообщается, что эксперты еще не установили причину смерти.
По данным шведских СМИ, подозреваемым был мужчина, который арендовал одну из квартир в том самом злосчастном доме. Владелец квартиры хотел выселить арендатора и его мать. Принудительное выселение было запланировано на день, когда произошел взрыв.
Напомним
Взрыв в жилом доме шведского города Гетеборг произошел 28 сентября. Было повреждено не менее 140 квартир, 25 человек доставили в больницу.