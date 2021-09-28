У шведському Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. Близько 25 осіб доставлені в лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Близько 25 осіб були доставлені в лікарню після вибуху у житловому будинку в шведському місті Гетеборг. Про це УНН повідомляє з посиланням на державне радіо SR.
Повідомляється, що вибух стався сьогодні близько п’ятої години ранку в центрі Гетеборга.
Цитата:
“У диму - три під’їзди, гараж і квартири. Що сталося, досі неясно, але всі три сходових клітки евакуйовані. За даними служби порятунку, їх близько ста осіб... За даними служби порятунку, є інформація, що люди, мабуть, стрибали і злазили з вікон, щоб врятуватися від вогню”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Репортер з місці події розповів, що вся вулиця заповнена машинами швидкої допомоги і рятувальниками.
Повідомляється, що поліція почала попереднє розслідування за фактом руйнування будинку, але не хоче вдаватися у подробиці, чи знає, що стоїть за вибухом.
“За даними Sahlgrenska Hospital, близько 25 осіб були доставлені в лікарню, і щонайменше троє з них можуть бути серйозно поранені”, — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо
Житловий комплекс у штаті Джорджія в США частково обрушився в результаті вибуху, кілька людей постраждали.