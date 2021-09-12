В штате Джорджия в результате взрыва частично обрушился жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Жилой комплекс в округе Де-Калб (штат Джорджия, США) частично обрушился в результате взрыва, несколько человек пострадали. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на полицию, передает УНН.
Детали
По словам местных правоохранителей, их вызвали на место происшествия около 13:24 местного времени (20:24 по времени Киева). По прибытии ними было зафиксировано сильное задымление здания. Была проведена эвакуация.
Как сообщает телеканал, несколько человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Два человека считаются пропавшими без вести.
Дополнение
Как отмечает местное подразделение телеканала Fox News со ссылкой на пожарных, взрыв был вызван неполадками в газопроводной системы.
На месте взрыва работают спасательные бригады и сотрудники пожарной службы.
Напомним
11 сентября во России второй раз за неделю произошел взрыв многоквартирном доме.