У Росії вдруге за тиждень стався вибух багатоквартирному будинку: тепер щонайменше двоє загиблих

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У російському місті Єлець Липецької області стався вибух побутового газу в житловому будинку, повідомило МНС РФ. Про це пише УНН з посиланням на російське держінформагентство "ТАРС".

Деталі

Від вибуху та уламків постраждало щонайменше восьмеро осіб, а ще декілька можуть перебувати під завалами.

Кількість загиблих наразі зросла до двох. Це жінка 1971 року народження та 11-річна дитина.

За попередніми даними, витік газу призвів до вибуху, що зруйнував один під’їзд.

Регіональна влада заявила, що двоповерховий будинок не є придатним для проживання. До події будинок не був аварійним.

Цитата

“Сигнал про спалах побутового газу надійшов о 0:52 (за Києвом). Будинок двопід’їздний, двоповерховий. За попередніми даними, сталося часткове обвалення стіни”, — повідомили в МНС РФ.

Що передувало

8 вересня у підмосковному Ногінську вибух зруйнував частину будинку. Пізніше влада повідомила про перші жертви.

Нагадаємо

В ніч на 11 вересня щонайменше вісім людей загинули, ще п’ятеро отримали травми в результаті вибуху побутового газу в місті Далянь, розташованому в північно-східній китайській провінції Ляонін.

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