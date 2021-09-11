У Росії вдруге за тиждень стався вибух багатоквартирному будинку: тепер щонайменше двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У російському місті Єлець Липецької області стався вибух побутового газу в житловому будинку, повідомило МНС РФ. Про це пише УНН з посиланням на російське держінформагентство "ТАРС".
Деталі
Від вибуху та уламків постраждало щонайменше восьмеро осіб, а ще декілька можуть перебувати під завалами.
Кількість загиблих наразі зросла до двох. Це жінка 1971 року народження та 11-річна дитина.
За попередніми даними, витік газу призвів до вибуху, що зруйнував один під’їзд.
Регіональна влада заявила, що двоповерховий будинок не є придатним для проживання. До події будинок не був аварійним.
Цитата
“Сигнал про спалах побутового газу надійшов о 0:52 (за Києвом). Будинок двопід’їздний, двоповерховий. За попередніми даними, сталося часткове обвалення стіни”, — повідомили в МНС РФ.
Що передувало
8 вересня у підмосковному Ногінську вибух зруйнував частину будинку. Пізніше влада повідомила про перші жертви.
Нагадаємо
В ніч на 11 вересня щонайменше вісім людей загинули, ще п’ятеро отримали травми в результаті вибуху побутового газу в місті Далянь, розташованому в північно-східній китайській провінції Ляонін.