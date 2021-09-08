У підмосковному Ногінську вибух зруйнував частину будинку, є постраждалі

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"8 вересня в місті Ногінську Московської області внаслідок хлопка побутового газу сталося часткове руйнування на двох поверхах багатоповерхового будинку. Під завалами, можливо, ще знаходяться люди, кількість постраждалих уточнюється", - повідомили в управлінні СК РФ у регіоні.

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Зазначається, що порушено кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки (ст. 238 КК РФ).

За даними російських ЗМІ, які посилаються на пожежників, що працюють на місці події, у результаті вибуху в Ногінську вісім квартир зруйновано повністю, а 24 пошкоджені.

Дані про постраждалих різняться. Спочатку повідомлялося, що в лікарні чотири людини, з яких двоє - діти. А ТАСС з посиланням на МНС РФ повідомляє, що постраждалих - 5. Однак, російський телеканал 360 повідомляє з посиланням на чиновника, що всього сім постраждалих.

"У результаті вибуху газу в Ногінську постраждали семеро людей", - повідомляє телеканал з посиланням на міністра охорони здоров'я Московської області Світлану Стрігункову. За словами Стрігункової, у людей в основному забої. Під завалами - троє, сказала Стрігункова. Загиблих немає.