В России второй раз за неделю произошел взрыв многоквартирном доме: теперь по меньшей мере двое погибших

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В российском городе Елец Липецкой области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщило МЧС РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на российское госинформагентство "ТАСС".

Детали

От взрыва и обломков пострадали по меньшей мере восемь человек, а еще несколько могут находиться под завалами.

Количество погибших пока возросло до двух. Это женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок.

По предварительным данным, утечка газа привел к взрыву, который разрушил один подъезд.

Региональные власти заявили, что двухэтажный дом не пригоден для проживания. До события дом не был аварийным.

Цитата

“Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 0:52 (по Киеву). Дом двухподъездный, двухэтажный. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены”, — сообщили в МЧС РФ.

Что предшествовало

8 сентября в подмосковном Ногинске взрыв разрушил часть здания. Позже власти сообщили о первых жертвах.

Напомним

В ночь на 11 сентября по меньшей мере восемь человек погибли , еще пятеро получили травмы в результате взрыва бытового газа в городе Далянь, расположенном в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

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