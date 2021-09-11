Вісім людей загинули при вибуху газу на північному сході Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули, ще п'ятеро отримали травми в результаті вибуху побутового газу в місті Далянь, розташованому в північно-східній китайській провінції Ляонін. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу на сторінці газети Global Times в Twitter, передає УНН.
Деталі
Наразі невідомо причини події і масштаби руйнувань.
Слідчі та рятувальники з’ясовуються обставини події.
Доповнення
8 вересня у підмосковному Ногінську вибух зруйнував частину будинку.