Восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате взрыва бытового газа в городе Далянь, расположенном в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте газеты Global Times в Twitter, передает УНН.
Детали
Пока неизвестно причины происшествия и масштабы разрушений.
Следователи и спасатели выясняются обстоятельства происшествия.
Дополнение
8 сентября в подмосковном Ногинске взрыв разрушил часть здания.