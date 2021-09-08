Вибух газу в підмосковному Ногінську: повідомили про перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Чоловік і жінка загинули в результаті вибуху газу в житловому будинку в підмосковному Ногінську в РФ. Про це ТАСС повідомила помічник керівника Головного слідчого управління СК РФ у регіоні Анна Тертична, пише УНН.
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"Попередньо, п'ять постраждалих і двоє загиблих. Загинули чоловік і жінка, їх особи встановлюються", - сказала Тертична.
Деталі
За її словами, у результаті вибуху постраждали двоє дітей у віці п'яти і 10 років, дві жінки у віці 43 і 44 років, а також 63-річний чоловік.
Водночас, за даними управління МНС РФ у регіоні, на які посилається ТАСС, загалом вже дев'ять людей постраждали і доставлені в лікарню після вибуху газу в Ногінську.
Доповнення
8 вересня у підмосковному Ногінську вибух зруйнував частину будинку.