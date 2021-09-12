У штаті Джорджія в результаті вибуху частково обвалився житловий будинок

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Житловий комплекс в окрузі Де-Калб (штат Джорджія, США) частково обрушився в результаті вибуху, кілька людей постраждали. Про це в неділю повідомив місцевий телеканал WSB-TV 2 з посиланням на поліцію, передає УНН.

Деталі

За словами місцевих правоохоронців, їх викликали на місце події близько 13:24 місцевого часу (20:24 за часом Києва). Після прибуття ними було зафіксовано сильне задимлення будівлі. Була проведена евакуація.

Як повідомляє телеканал, кілька людей були госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості. Двоє людей вважаються зниклими без вісті.

Доповнення

Як зазначає місцевий підрозділ телеканалу Fox News з посиланням на пожежників, вибух був викликаний неполадками в газопровідної системи.

На місці вибуху працюють рятувальні бригади і співробітники пожежної служби.

Нагадаємо

11 вересня у Росії вдруге за тиждень стався вибух багатоквартирному будинку.

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