У штаті Джорджія в результаті вибуху частково обвалився житловий будинок

Деталі

За словами місцевих правоохоронців, їх викликали на місце події близько 13:24 місцевого часу (20:24 за часом Києва). Після прибуття ними було зафіксовано сильне задимлення будівлі. Була проведена евакуація.

Як повідомляє телеканал, кілька людей були госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості. Двоє людей вважаються зниклими без вісті.

Доповнення

Як зазначає місцевий підрозділ телеканалу Fox News з посиланням на пожежників, вибух був викликаний неполадками в газопровідної системи.

На місці вибуху працюють рятувальні бригади і співробітники пожежної служби.

Нагадаємо

11 вересня у Росії вдруге за тиждень стався вибух багатоквартирному будинку.