У штаті Джорджія в результаті вибуху частково обвалився житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Житловий комплекс в окрузі Де-Калб (штат Джорджія, США) частково обрушився в результаті вибуху, кілька людей постраждали. Про це в неділю повідомив місцевий телеканал WSB-TV 2 з посиланням на поліцію, передає УНН.
Деталі
За словами місцевих правоохоронців, їх викликали на місце події близько 13:24 місцевого часу (20:24 за часом Києва). Після прибуття ними було зафіксовано сильне задимлення будівлі. Була проведена евакуація.
Як повідомляє телеканал, кілька людей були госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості. Двоє людей вважаються зниклими без вісті.
Доповнення
Як зазначає місцевий підрозділ телеканалу Fox News з посиланням на пожежників, вибух був викликаний неполадками в газопровідної системи.
На місці вибуху працюють рятувальні бригади і співробітники пожежної служби.
Нагадаємо
11 вересня у Росії вдруге за тиждень стався вибух багатоквартирному будинку.