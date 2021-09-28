В шведском Гетеборге произошел взрыв в жилом доме. Около 25 человек доставлены в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Около 25 человек были доставлены в больницу после взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственное радио SR.
Сообщается, что взрыв произошел сегодня около пяти часов утра в центре Гетеборга.
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"В дыму - три подъезда, гараж и квартиры. Что произошло, до сих пор неясно, но все три лестничных клетки эвакуированы. По данным службы спасения, их около ста человек... По данным службы спасения, есть информация, что люди, должно быть, прыгали и слезали из окон, чтобы спастись от огня", - говорится в сообщении.
Детали
Репортер на месте происшествия рассказал, что вся улица заполнена машинами скорой помощи и спасателями.
Сообщается, что полиция начала предварительное расследование по факту разрушения дома, но не хочет углубляться в подробности, знает ли, что стоит за взрывом.
"По данным Sahlgrenska Hospital, около 25 человек были доставлены в больницу, и по меньшей мере трое из них могут быть серьезно ранены", - отмечается в сообщении.
Напомним
Жилой комплекс в штате Джорджия в США частично обрушился в результате взрыва, несколько человек пострадали.