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Вибух у житловому будинку Гетеборга: поліція підозрює орендаря

Вибух у житловому будинку Гетеборга: поліція підозрює орендаря

Київ • УНН

 • 15602 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Шведська поліція підозрює орендаря однієї з квартир у вибуху житлового будинку в Гетеборзі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Expressen.

Деталі

Чоловіку, якого наразі розшукує поліція, 55 років, він жив зі своєю матір'ю. 

Повідомляють, що власник квартири хотів виселити підозрюваного та його матір. Примусове виселення було заплановано на вівторок — день, коли стався вибух.

Додамо

Учора було відомо, що шведська поліція заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху в Гетеборзі, однак не коментували те, ким був підозрюваний і який у нього був мотив для скоєння вибуху. Лише повідомили, що їхній підозрюваний не має стосунку до злочинних угруповань.

Нагадаємо

Вибух у житловому будинку Гетеборга  стався 28 вересня. Евакуювали сотні людей, було зруйнувано приблизно 140 квартир. Щонайменше 25 людей доправили в лікарню.

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