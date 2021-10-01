Вибух у житловому будинку Гетеборга: поліція підозрює орендаря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Шведська поліція підозрює орендаря однієї з квартир у вибуху житлового будинку в Гетеборзі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Expressen.
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Чоловіку, якого наразі розшукує поліція, 55 років, він жив зі своєю матір'ю.
Повідомляють, що власник квартири хотів виселити підозрюваного та його матір. Примусове виселення було заплановано на вівторок — день, коли стався вибух.
Додамо
Учора було відомо, що шведська поліція заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху в Гетеборзі, однак не коментували те, ким був підозрюваний і який у нього був мотив для скоєння вибуху. Лише повідомили, що їхній підозрюваний не має стосунку до злочинних угруповань.
Нагадаємо
Вибух у житловому будинку Гетеборга стався 28 вересня. Евакуювали сотні людей, було зруйнувано приблизно 140 квартир. Щонайменше 25 людей доправили в лікарню.