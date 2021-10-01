Взрыв в жилом доме Гетеборга: полиция подозревает арендатора
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Шведская полиция подозревает арендатора одной из квартир во взрыве жилого дома в Гетеборге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Expressen.
Детали
Мужчине, которого сейчас разыскивает полиция, 55 лет, он жил со своей матерью.
Сообщается, что владелец квартиры хотел выселить подозреваемого и его мать. Принудительное выселение было запланировано на вторник — день, когда произошел взрыв.
Добавим
Вчера было известно, что шведская полиция заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву в Гетеборге, однако не комментировали, кем был подозреваемый и какой у него был мотив для совершения взрыва. Лишь сообщили, что их подозреваемый не имеет отношения к преступным группировкам.
Напомним
Взрыв в жилом доме Гетеборга произошел 28 сентября. Эвакуировали сотни людей, разрушено около 140 квартир. По меньшей мере 25 человек доставили в больницу.