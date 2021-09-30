Вибух у житловому будинку Гетеборга: заочно заарештували підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Шведська поліція заявила, що заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху в Гетеборзі. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Local.
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Повідомляють, що поліція видала ордер на арешт підозрюваного у вибуху в Гетеборзі, але поки що його місцезнаходження не встановили.
Наразі поліція не коментує те, ким був підозрюваний і який у нього був мотив для скоєння вибуху.
Станом на 15 вересня цього року у Швеції було зафіксовано 60 вибухів. Протягом останніх років у країні зросла кількість банд, які у своїй діяльності використовують вибухівку та вогнепальну зброю. У поліції повідомляють, що їхній підозрюваний до таких злочинних угруповань стосунку не має.
Нагадаємо
28 вересня у шведському Гетеборзі стався вибух у житловому будинку, 25 людей було доправлено в лікарню.