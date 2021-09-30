Взрыв в жилом доме Гетеборга: заочно арестовали подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Шведская полиция заявила, что заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву в Гетеборге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Детали
Сообщается, что полиция выдала ордер на арест подозреваемого во взрыве в Гетеборге, но пока его местонахождение не установили.
Сейчас полиция не комментирует, кем был подозреваемый и какой у него был мотив для совершения взрыва.
По состоянию на 15 сентября этого года в Швеции было зафиксировано 60 взрывов. В последние годы в стране выросло количество банд, которые в своей деятельности используют взрывчатку и огнестрельное оружие. В полиции сообщают, что их подозреваемый к таким преступным группировкам отношения не имеет.
Напомним
28 сентября в шведском Гетеборге произошел взрыв в жилом доме, 25 человек были доставлены в больницу.