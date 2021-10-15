Вибух у житловому будинку Гетеборга: померла одна з постраждалих

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За словами шведської поліції, жінка померла в лікарні, де її лікували. Вона була серед чотирьох серйозно постраждалих осіб.

Через те, що внаслідок вибуху та пожежі у житловому будинку з’явилася жертва, тепер проводитимуть слідство за статтями “убивство” та “замах на вбивство”.

Додамо

Цього місяця підозрюваного у вибуху було виявлено мертвим в гавані Гетеборга, за кілька кілометрів від підірваного будинку. Повідомляють, що експерти ще не встановили причину смерті.

За даними шведських ЗМІ, підозрюваним був чоловік, який орендував одну з квартир у тому самому злощасному будинку. Власник квартири хотів виселити орендаря та його матір. Примусове виселення було заплановано на день, коли стався вибух.

Нагадаємо

Вибух у житловому будинку шведського міста Гетеборг стався 28 вересня. Було пошкоджено щонайменше 140 квартир, 25 людей доправили в лікарню.