Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Египет не будет хранить в портах опасные вещества
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Египта приняли решение провести утилизацию опасных веществ, хранящихся в портах, сообщил министр финансов Мухаммед Мааит. Решение было принято на фоне взрыва в Бейруте, передает УНН.
“Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах”, — передает Reuters слова Маиита. Он добавил, что к декабрю следующего года египетские порты будут полностью очищены. Кроме того, новые таможенные процедуры улучшат контроль в портах.
Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, погибло более 220 человек, Из-за повреждения зданий многие граждане остались без жилья. Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение аммиачной селитры, но рассматривается несколько причин случившегося, в том числе и воздействие “внешних сил”.
В Ливане вспыхнули протесты. Правительство ушло в отставку. Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва более чем в 15 млрд долларов.
Отметим, что после катастрофы Кипр ликвидировал запасы селитры, изъятые несколько лет назад.