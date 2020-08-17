Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Египет не будет хранить в портах опасные вещества

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103268 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128818 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108518 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128688 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102336 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Египет не будет хранить в портах опасные вещества

Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Египет не будет хранить в портах опасные вещества

Киев  •  УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Египта приняли решение провести утилизацию опасных веществ, хранящихся в портах, сообщил министр финансов Мухаммед Мааит. Решение было принято на фоне взрыва в Бейруте, передает УНН.

“Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах”, — передает Reuters слова Маиита. Он добавил, что к декабрю следующего года египетские порты будут полностью очищены. Кроме того, новые таможенные процедуры улучшат контроль в портах.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, погибло более 220 человек, Из-за повреждения зданий многие граждане остались без жилья. Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение аммиачной селитры, но рассматривается несколько причин случившегося, в том числе и воздействие “внешних сил”.

В Ливане вспыхнули протесты. Правительство ушло в отставку. Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва более чем в 15 млрд долларов.

Отметим, что после катастрофы Кипр ликвидировал запасы селитры, изъятые несколько лет назад.

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