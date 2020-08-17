Вибух у Лівані: на фоні катастрофи у Бейруті - Єгипет не зберігатиме у портах небезпечні речовини

“Те, що сталося в Бейруті змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості закинутих і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах”, — передає Reuters слова Маііта. Він додав, що до грудня наступного року єгипетські порти будуть повністю очищені. Крім того, нові митні процедури поліпшать контроль в портах.

Нагадаємо, вибух в Бейруті стався 4 серпня, загинуло понад 220 осіб, Через пошкодження будівель багато громадян залишилися без житла. Влада заявила, що причиною вибуху могло стати неправильне зберігання аміачної селітри, але розглядається декілька причин того, що сталося, в тому числі і вплив “зовнішніх сил”.

У Лівані спалахнули протести. Уряд пішов у відставку. Президент Лівану Мішель Аун оцінив збиток від вибуху більш ніж в 15 млрд доларів.

Відзначимо, що після катастрофи Кіпр ліквідував запаси селітри, вилучені кілька років тому.