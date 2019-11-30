Взрыв в Харькове с погибшими: названа предварительная причина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Взрыв в гаражном кооперативе "Слобода" в Харькове, в результате которого погибло три человека, произошел из-за неисправности газового оборудования автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"В результате происшествия погибли три харьковчанина 36, 24 и 21 года, которые находились в помещении гаража. Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля", - сказано в сообщении.
Так, 30 ноября около 5:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольского.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции, а также сотрудники ГСЧС.
Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Как ранее сообщал УНН, в Харькове прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода".