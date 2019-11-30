У Харкові прогримів вибух, є жертви

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харкові пролунав вибух у гаражному кооперативі “Слобода”. Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Харківській області, у результаті вибуху загинуло троє осіб, передає УНН.

“30 листопада о 05:30 на номер „101“ надійшло повідомлення про те, що попередньо пролунав вибух у гаражному кооперативі „Слобода“ що по проїзду 1-й Котласький, у гаражі № 512. До місця пожежі було направлено 3 відділення на автоцистернах для гасіння пожежі. Прибувши на місце події о 05:38 було встановлено, що є загоряння, руйнування стін гаражу та плит перекриття”, — йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 06:16.

"Після огляду місця пожежі о 08:40 було виявлено тіло загиблого чоловіка, який знаходився у гаражі поруч з автомобілем. Для розборки конструкцій та підняття плит перекриття до місця події направлено автокран комунальної службі міста та екскаватор аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю екскаватора о 08:30 було розпочато роботи по підійманню плит перекриття та о 08:50 виявлено тіла ще 2 загиблих чоловіків у автомобілі. Станом на 10:00 тривають роботи по підійманню ще 2-х плит перекриття", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, на місці події працює 5 одиниць техніки та 25 рятувальників, 1 автокран комунальної служби. Причина та обставини вибуху встановлюються.

На місці події працюють оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області та слідчо-оперативна група ГУ НП в Харківській області.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві підірвали відділення банку внаслідок чого вулицю засипало банкнотами.

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