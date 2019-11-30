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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38660 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы

В Харькове прогремел взрыв, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове прогремел взрыв в гаражном кооперативе "Слобода". Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва погибли три человека, передает УНН.

“30 ноября в 05:30 на номер „101“ поступило сообщение о том, что предварительно прогремел взрыв в гаражном кооперативе ”Слобода“ что по проезду 1-й Котласский, в гараже № 512. К месту пожара были направлены 3 отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 5:38 было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия”, — говорится в сообщении.

Пожар локализован в 6:16.

“После осмотра места пожара в 08:40 было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем. Для разборки конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направлены автокран коммунальной службы города и экскаватор аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию экскаватора в 08:30 были начаты работы по подъему плит перекрытия и в 08:50 обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле. По состоянию на 10:00 продолжаются работы по подъему еще 2-х плит перекрытия”, - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, на месте происшествия работает 5 единиц техники и 25 спасателей, 1 автокран коммунальной службы. Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

На месте происшествия работают оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и следственно-оперативная группа ГУ НП в Харьковской области.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве взорвали отделение банка в результате чего улицу засыпало банкнотами.

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