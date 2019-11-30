Вибух у Харкові зі загиблими: названо попередню причину

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вибух у гаражному кооперативі “Слобода” у Харкові, в результаті якого загинуло три людини, стався через несправність газового обладнання автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

“У результаті події загинули три харків’янина 36, 24 та 21 року, які знаходились в приміщенні гаража. Попередньою причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля”, — сказано у повідомлення.

Так, 30 листопада близько 5:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що розташований в гаражному кооперативі по вулиці Зеленодольській.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Індустріального відділу поліції, а також співробітники ДСНС.

Правоохоронці попередньо встановили, що в гаражному кооперативі сталося загоряння гаража, в якому знаходився автомобіль “ВАЗ 2108”. В результаті пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття. Після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Як раніше повідомляв УНН, у Харкові пролунав вибух у гаражному кооперативі “Слобода”. 

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