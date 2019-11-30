Вибух у Харкові зі загиблими: названо попередню причину

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вибух у гаражному кооперативі “Слобода” у Харкові, в результаті якого загинуло три людини, стався через несправність газового обладнання автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.