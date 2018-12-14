Взрыв в Фастове: спасатели ищут под завалами двух жильцов дома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Спасатели ищут под завалами двух жителей, проживающих на третьем и четвертом этажах взорвавшегося в Фастове. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.
"Ищут двух человек, с которыми мы не можем связаться. Это жители третьего и четвертого этажа этого дома", - сказал Жукович.
Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.
Известно об одном пострадавшем: мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.
Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.