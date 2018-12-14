Вибух у Фастові: рятувальники шукають під завалами двох мешканців будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Рятувальники шукають під завалами двох мешканців, які проживають на третьому та четвертому поверхах будинку, що вибухнув у Фастові. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
"Шукають двох осіб, з якими ми не можемо зв'язатись. Це мешканці третього і четвертого поверху цього будинку", - сказав Жукович.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався сьогодні вранці. За попередніми даними, це був вибух побутового газу без подальшого горіння. З будинку евакуювали 10 людей.
Наразі відомо про одного постраждалого: чоловік випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги.
Рятувальники проводять роботи з пошуку людей, які можливо перебувають під завалами.