Взрыв произошел в Швеции, 19 раненных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Девятнадцать человек получили легкие ранения в результате взрыва в шведском городе Линчёпинг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RTÉ.
Общественное радио Швеции сообщило, что из-за мощного взрыва были разбиты окна и повреждены балконы пятиэтажного жилого здания. Также взрыв задел другие здания.
В заявлении полиции говорится, что несколько кварталов вокруг района были оцеплены, но планов эвакуации жителей не было.
Напомним, в апреле в Швеции произошел взрыв в магазине.