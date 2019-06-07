Вибух стався у Швеції, 19 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Дев'ятнадцять осіб отримали легкі поранення в результаті вибуху в шведському місті Лінчепінг. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTÉ.
Громадське радіо Швеції повідомило, що через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку. Також вибух зачепив інші будівлі.
У заяві поліції йдеться, що кілька кварталів навколо району були оточені, але планів евакуації жителів не було.
Нагадаємо, в квітні в Швеції стався вибух в магазині.