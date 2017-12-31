Взрыв прогремел на предприятии в Днепропетровской области

"31 декабря в 9:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новомосковск, ул. Кущевская, 59. На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом в результате хлопка произошел разлет 3-х баллонов и возник пожар, который распространился на два рядом расположенные здания", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший

Как отмечается, пожар локализован в 10:20, ликвидирован в 11:30. К ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 5 единиц техники.