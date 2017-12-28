На Львівщині стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вчора, у Львівській області, у місті Новий Розділ, стався вибух у багатоповерхівці. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.
Інцидент стався, вчора, о 17:14 годині по вулиці Л.Українки, на балконі квартири, яка розташована на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, відбувся спалах парів бензину без подальшого горіння.
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Внаслідок спалаху було вибито вікна на балконі та травмовано 31-річного громадянина, якого з опіками II-III ступеня госпіталізовано в Новороздільську міську лікарню.