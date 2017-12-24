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У гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната, двоє загиблих

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Дніпровському районі міста Запоріжжя внаслідок вибуху гранати у гуртожитку загинуло двоє людей, передає кореспондент УНН посилаючись на інформацію від начальника відділу комунікації ГУ НП Запорізької області Катерина Людвік. 

У гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната, двоє загиблих

За попередніми данними, поліція помітила вибите вікно у гуртожитку, проте аби потрапити всередину приміщення для зясування обставин довелося викликати представників дснс, оскільки двері у кімнату були заблоковані. У приміщенні правоохоронці виявили тіло жінки, яка загинула на місці унаслідок вибуху, попередньо — бойової гранати, та чоловіка, який ще дихав. Потерпілого мали транспортувати до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося - він помер у кареті швидкої допомоги під гуртожитком.

Гранату підірвав раніше засуджений за зберігання зброї (стаття 263 ККУ) потерпілий, який у 2012 році вже стріляв у загиблу жінку. Однак суд перекваліфікував справу і його відпустили за законом Савченко. 24 грудня чоловік завітав до жінки будучи у стані алкогольного сп'яніння. Розпочалась сварка, у фіналі якої чоловік підірвав гранату. Жінка загинула на місці, чоловіку відірвало руку, після чого він помер у кареті швидкої. 

Наразі правоохоронці опитують свідків, проводяться слідчі дії.  

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинув 24-річний чоловік.

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