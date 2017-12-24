В Запорожском общежитии взорвалась граната, двое погибших

По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь помещения для выяснения обстоятельств пришлось вызвать представителей дснс, поскольку двери в комнату были заблокированы. В помещении правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты, и мужчину, который еще дышал. Пострадавшего должны были транспортировать в больницу, однако спасти потерпевшего не удалось - он умер в карете скорой помощи у общежития.

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2012 году уже стрелял в погибшую женщину. Однако суд переквалифицировал дело и его отпустили по закону Савченко. 24 декабря мужчина пришел к женщине будучи в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора, в финале которой мужчина подорвал гранату. Женщина погибла на месте, мужчине оторвало руку, после чего он скончался в карете скорой помощи.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, проводятся следственные действия.

Напомним, в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 24-летний мужчина.