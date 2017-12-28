Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший

Инцидент произошел, вчера, в 17:14 часов по улице Л. Украинки, на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание паров бензина без последующего горения.

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В результате возгорания были выбиты окна на балконе и травмировано 31-летнего гражданина, который с ожогами II-III степени госпитализирован в Новороздольскую городскую больницу.