Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчера, во Львовской области, в городе Новый Раздел, произошел взрыв в многоэтажке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
Инцидент произошел, вчера, в 17:14 часов по улице Л. Украинки, на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание паров бензина без последующего горения.
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В результате возгорания были выбиты окна на балконе и травмировано 31-летнего гражданина, который с ожогами II-III степени госпитализирован в Новороздольскую городскую больницу.