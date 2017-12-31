Вибух прогримів на підприємстві у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У місті Новомосковськ Дніпропетровської області витік газу з автоцистерни спричинив вибух та велику пожежу на підприємстві. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“31 грудня о 09:00 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Новомосковськ, вул. Кущівська, 59. На відкритій території одного із приватних підприємств стався хлопок в автоцистерні з газом внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд розташовані будівлі”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, пожежу локалізовано о 10:20 ліквідовано о 11:30. До ліквідації пожежі залучалося 26 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.