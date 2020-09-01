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Взрыв во время движения поезда с горючим в Житомирской области: движение по железной дороге восстановлено

Киев • УНН

 • 27324 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Движение по железнодорожным путям в Житомирской области, где накануне произошел взрыв, восстановлено. Утром было проведено совещание руководства области с правоохранителями, в том числе и с СБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, передает УНН.

Взрыв во время движения поезда с горючим в Житомирской области: движение по железной дороге восстановлено

"Немедленно провели утреннее координационное совещание с областным руководством СБУ, Нацполиции и прокуратуры из-за взрыва, который произошел у станции Бехи", - сообщил председатель ОГА.

Он отметил, что "уголовное дело находится на личном контроле руководителей правоохранительных ведомств и расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт".

"По состоянию на утро движение по железнодорожным путям восстановлено", - отметил Бунечко.

Напомним, в Житомирской области, где во время движения поезда с горючим произошел взрыв, накануне ремонтировали пути.

Украинские Национальные Новости

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