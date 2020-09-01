Взрыв во время движения поезда с горючим в Житомирской области: движение по железной дороге восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Движение по железнодорожным путям в Житомирской области, где накануне произошел взрыв, восстановлено. Утром было проведено совещание руководства области с правоохранителями, в том числе и с СБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, передает УНН.
"Немедленно провели утреннее координационное совещание с областным руководством СБУ, Нацполиции и прокуратуры из-за взрыва, который произошел у станции Бехи", - сообщил председатель ОГА.
Он отметил, что "уголовное дело находится на личном контроле руководителей правоохранительных ведомств и расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт".
"По состоянию на утро движение по железнодорожным путям восстановлено", - отметил Бунечко.
Напомним, в Житомирской области, где во время движения поезда с горючим произошел взрыв, накануне ремонтировали пути.