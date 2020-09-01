Вибух під час руху поїзда із пальним на Житомирщині: рух залізницею відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Рух залізничною колією на Житомирщині, де напередодні стався вибух, відновлено. Вранці було проведено нараду керівництва області з правоохоронцями, зокрема, і з СБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
"Негайно провели ранкову координаційну нараду з обласним керівництвом СБУ, Нацполіції та прокуратури через вибух, що стався біля станції Бехи", - повідомив голова ОДА.
Він зазначив, що "кримінальна справа перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств та розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального Кодексу України – терористичний акт".
"Станом на ранок рух залізничними коліями відновлений", - вказав Бунечко.
Нагадаємо, на Житомирщині, де під час руху поїзду з пальним стався вибух, напередодні ремонтували колії.