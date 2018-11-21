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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104471 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 110027 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142161 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135303 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127730 просмотра

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7 марта, 08:52 • 169513 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Взрыв на Ровенском полигоне: контрактник получил осколочное ранение в плечо

Взрыв на Ровенском полигоне: контрактник получил осколочное ранение в плечо

Киев  •  УНН

 • 17885 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Угрозы жизни и здоровью военнослужащего, который получил осколочное ранение в плечо во время взрыва на ровном полигоне, нет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.

"Состояние его удовлетворительное. Вчера сразу после того, как его доставили в госпиталь, он был прооперирован. В результате взрыва солдат получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного касательного ранения верхней трети правого плеча. Угрозы жизни нет. Все жизненно важные органы и конечности функционируют нормально", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, 20 ноября произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.

Военнослужащий был прооперирован.

В связи с этим военная прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК.

В военной прокуратуре также сообщили, что взрыв на полигоне произошел из-за разрыва артиллерийского снаряда вблизи подразделения.

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