Взрыв на Ровенском полигоне: контрактник получил осколочное ранение в плечо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Угрозы жизни и здоровью военнослужащего, который получил осколочное ранение в плечо во время взрыва на ровном полигоне, нет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.
"Состояние его удовлетворительное. Вчера сразу после того, как его доставили в госпиталь, он был прооперирован. В результате взрыва солдат получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного касательного ранения верхней трети правого плеча. Угрозы жизни нет. Все жизненно важные органы и конечности функционируют нормально", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.
Напомним, 20 ноября произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
Военнослужащий был прооперирован.
В связи с этим военная прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК.
В военной прокуратуре также сообщили, что взрыв на полигоне произошел из-за разрыва артиллерийского снаряда вблизи подразделения.